«У нас ще є час». Експрезидентка Тайваню заявила, що Україна має бути пріоритетом для США

«Перемога України послужить ефективним стримувальним фактором для майбутньої агресії», – заявила політикиня, натякнувши на Китай

Сполучені Штати повинні приділяти пріоритетну увагу допомозі Україні, попри зростаючу загрозу китайського вторгнення через Тайванську протоку. Про це заявила колишній президент Тайваню Цай Ін-вень, повідомляє Politico.

«Вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям. У нас (Тайваню – «Главком») ще є час», – підкреслила вона.

Заява прозвучала після слів глави Індо-Тихоокеанського командування США адмірала Семюела Папаро про те, що постачання зброї Україні почало впливати на готовність американських військових до потенційного конфлікту в Азії. Зокрема, йдеться про скорочення запасів озброєння, таких як системи Patriot і ракети класу «повітря-повітря».

«Перемога України послужить найефективнішим стримувальним фактором для майбутньої агресії», – заявила вона, натякнувши на Китай.

Нагадаємо, Тайвань передав українським військовим свої надлишки зенітно-ракетних батарей HAWK. Як заявив колишній чиновник Пентагону Тоні Ху, таким чином Тайвань, ймовірно, став одним із найбільших помічників протиповітряної оборони України. Його слова підтверджують попередні заяви про угоду між Україною та Тайванем за посередництва США.

Також влада Тайваню має намір придбати у США значні обсяги озброєнь, щоб продемонструвати Вашингтону рішучість захищати себе. Декілька людей, знайомих із ситуацією, заявили Financial Times, що Тайбей запросить, ймовірно, кораблі від компанії Lockheed Martin Corporation і літаки далекого радіолокаційного виявлення Grumman E-2 Hawkeye від Northrop Grumman. Також хочуть більше ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot та можуть попросити винищувачі-бомбардувальники F-35, причому постачання літаків можуть спричинити дискусії у Вашингтоні.

Раніше стало відомо, що уряд Тайваню таємно передав листа новообраному президенту США Дональду Трампу. Привітання з обранням демонструє застережливу політику у відносинах з главою Білого дому. Листа передали колишньому чиновнику адміністрації Трампа під час приватного обіду.