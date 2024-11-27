Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»
фото з відкритих джерел

Уряд прийняв розпорядження № 1168-р

Кабінет міністрів погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради національної енергетичної компанії «Укренерго». Про це стало відомо із розпорядження № 1168-р.

«Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів», – йдеться у документі.

Що відомо про кандидатів переможців відбору на посади членів наглядової ради

  • Патрік Грейхен – колишній очільник німецького аналітичного центру Agora Energiewende, обіймав посаду державного секретаря у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини у 2021–2023 роках.
  • Луїджі де Францискі – екстопменеджер італійської енергокомпанії Terna, раніше був членом наглядової ради «Укренерго».
  • Єппе Кофод – данський політик, колишній депутат Європарламенту, заступник голови Делегації зі зв'язків зі США та член Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. Він також обіймав посаду міністра закордонних справ Данії.
  • Ян Монтелл – колишній голова ради директорів компаній Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, а також голова ради директорів Skarta Energy.

Раніше повідомлялося, що до 9 грудня в наглядову раду НЕК «Укренерго» планується призначити не тільки чотирьох нових незалежних членів, але й трьох представників держави, що означатиме повне оновлення складу наглядової ради, яка налічує сім осіб.

Теги: Кабмін уряд Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борг «Укренерго» за «зелену» електроенергію знову перевищив 30 млрд грн
Борг «Укренерго» за «зелену» електроенергію знову перевищив 30 млрд грн
11 листопада, 18:53
Попередній перелік товарів, що не підлягають поверненню, втратить свою чинність після вступу в дію нового
Уряд затвердив новий перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню
4 листопада, 17:54
Введення санкцій проти Ірану передбачало припинення авіасполучення між країнами
Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном
8 листопада, 19:39
У двох областях України вводять графіки обмежень потужності
У двох областях України вводять графіки обмежень потужності
13 листопада, 00:43
Відключення світла триватимуть більшу частину доби
Відключення світла: як діятимуть графіки 21 листопада
20 листопада, 18:14
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла: як діятимуть графіки 23 листопада
22 листопада, 17:04
Влітку 2022-го Мехеду засудили до 12 років увʼязнення за державну зраду. Він визнав вину і нічого не оскаржував
Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ
6 листопада, 09:22
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла: як діятимуть графіки 26 листопада
25 листопада, 18:25
Україна ризикує втратити стратегічний актив, якщо не буде добудовано ХАЕС
Україна ризикує втратити стратегічний актив, якщо не буде добудовано ХАЕС – Сапожников
Вчора, 18:49

Політика

Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»
Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією
Брак мін не є критичним для Сил оборони – нардеп Веніславський
Брак мін не є критичним для Сил оборони – нардеп Веніславський
Радбез ООН проведе екстрене засідання через російські атаки по Україні
Радбез ООН проведе екстрене засідання через російські атаки по Україні
Україна відреагувала на припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою»
Україна відреагувала на припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою»
Україна попросила Польщу передати їй приміщення генконсульства РФ у Познані
Україна попросила Польщу передати їй приміщення генконсульства РФ у Познані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
90K
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
11K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
8673
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
5249
Втрати ворога станом на 27 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Сьогодні, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua