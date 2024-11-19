Зеленський сьогодні зустрінеться з прем’єркою Данії, яка приїхала в Україну

Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії, прибула з візитом в Україну

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, яка прибула до України. Про це стало відомо з трансляції виступу очільника держави в парламенті.

«Сьогодні після нашого засідання я зустрінусь з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вона прибула з візитом в Україну, щоб підтримати нас в такий день, тисячний день повномасштабної війни й щоб збільшити нашу співпрацю», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники України повинні припинити зволікати, допомагаючи країні дати відсіч, і дозволити використовувати надану зброю для ударів усередині Росії. Найважливішою червоною лінією, яку перетнув Путін, було вторгнення до України. За її словами, «під час цієї війни було помилкою проводити публічне обговорення червоних ліній», оскільки це «просто дає росіянам надто гарну карту до рук».