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Росіяни скаржаться на масову атаку безпілотників по всій країні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни скаржаться на масову атаку безпілотників по всій країні
Росію атакували БпЛА
фото з відкритих джерел

За словами жителів Росії, дрони атакували у багатьох місцях 

Росіяни повідомили про атаку дронів на своїй території. Про це інформує Міністерство оборони Росії.

Зокрема, за їхніми словами, з 21:00 до 23:55, під час спроби «київського режиму» здійснити «терористичну атаку» з використанням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Росії, черговими засобами ППО було нібито знищено 42 українські БПЛА літакового типу.

Росія стверджує, що над Брянською областю знищено 32 БПЛА, п’ять – над Смоленською областю, два – над Московською областю, і по одному БПЛА збито над Курською, Орловською та Ростовською областями.

До слова, у Молдові на півночі Кишинева 19 листопада було знайдено ще один безпілотник. Про це повідомляє NewsMaker.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада Україна атакувала військовий об'єкт у Брянській області ракетами Atacms. Про це заявляє Міноборони РФ.

Як повідомляв Генштаб, що у ніч проти 19 листопада підрозділи ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

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Теги: Міноборони Міноборони РФ Україна безпілотник Москва дрон війна

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