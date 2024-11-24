Командир 3-ї штурмової пояснив, чому вважає помилкою створення нових бригад ЗСУ

На думку Жоріна, особовий склад, який потрапляє в досвідчену бригаду, набагато швидше адаптується

На фронті є бригади, які «показують результат», але їм бракує особового складу, і це варто виправити

Найвище військове керівництво України припускається помилок при комплектації особового складу. Про це в інтерв'ю NV сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, сьогодні на фронті є бригади, які «показують результат», але їм бракує особового складу, і це варто виправити.

«За рахунок цього вже будемо мати досвідчене управління, будемо мати досвідчену сержантську гілку, що надзвичайно важливо на полі бою і що неможливо взагалі в новоствореній бригаді створити», – зазначив військовий.

На його думку, нині процес комплектації ЗСУ далекий від досконалості, але, ймовірно, найближчим часом «побачимо ефективне рішення»:

«Ми створюємо нові бригади, а потім жаліємось, що їх нема чим забезпечувати, офіцерів на них не вистачає, застосувати ми їх не можемо, навіть якщо укомплектували. А поруч з цим є старі, успішні бригади, які все це мають, але бракує особового складу».

Крім того, на думку Жоріна, особовий склад, який потрапляє в досвідчену бригаду, до досвідчених командирів, набагато швидше адаптується, інтегрується і набагато швидше може ефективно виконувати бойові задачі.

«Цього майже неможливо досягти в «нулячій» бригаді, яка потрапляє на лінію фронту, враховуючи ту динаміку подій, яка є зараз, а вона надзвичайно висока», – резюмував військовий.

Нагадаємо, військові поки що не відчувають позитивних змін на фронті після посилення мобілізації. Масштабного поповнення особового складу не відбулося.

Раніше повідомлялося, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Також міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році. Він підкреслив, що Міноборони вже передає іншим відомствам інформацію про чисельність людей, потрібних для підтримки фронту та створення резервів.