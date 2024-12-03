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Міністерство освіти назвало категорії чоловіків, яким дозволено виїжджати за кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міністерство освіти назвало категорії чоловіків, яким дозволено виїжджати за кордон
МОН надало статистику щодо виїзду чоловіків за кордон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Михайло Винницький розповів, чи виїжджають викладачі за кордон

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну студентам-чоловікам та викладачам було заборонено виїжджати за кордон для участі у міжнародних освітніх програмах. Однак із початку 2024 року вони мають таку змогу. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

«Хлопці-студенти мають змогу виїжджати за міжнародними програмами з початку 2024 року. Викладачі університетів також можуть їздити на конференції та програми підвищення кваліфікації. Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону», – сказав Винницький.

За словами заступника міністра, з 1 січня до 30 вересня 2024 року МОН підготувало 1297 таких листів.

«За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник. Хочу звернути увагу: один із 1297. Так само звертаю увагу на те, що з 1 січня до 1 квітня 2024 року заклади вищої освіти направили за кордон для участі в програмах академічної мобільності 561 студента. Повернулися всі без винятку. Я вважаю, що це дуже хороша статистика», – додав Михайло Винницький.

Нагадаємо, що у наступному році усі чоловіки віком від 18 до 25 років мають пройти базову військову підготовку. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

До слова, у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Однак першокурсників вона не стосуватиметься.

Як повідомлялося, за період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях.

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Теги: кордон війна військовозобов'язаний Україна українці студенти МОН Держприкордонслужба

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