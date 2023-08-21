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СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
фото: poltava.to

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні

Правоохоронці арештували українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².

Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора.

Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві. Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в рф і тимчасово окупованому Донбасі.

У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.

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Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:

  • військову форму російського зразка;
  • заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФ;
  • сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями  Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 111- 1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);
    ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
    ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).
    Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів.

Раніше повідомлялося, що Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи РФ.

Теги: бізнес фінансування розслідування Україна будинок майно громадянство

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