Графіки відключень світла можуть повернутися вже завтра? Міненерго звернулося до українців

Є ймовірність, що графіки відключень світла повернуться вже на наступному тижні

Сьогодні відключень електроенергії не буде, але вже відзавтра «Укренерго» буде діяти виходячи із ситуації зі споживанням

Через спекотну погоду графіки відключень електроенергії можуть повернутися вже наступного тижня. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону.

«Дійсно, очікуємо ріст споживання на наступному тижні. Ми очікуємо, що погода буде достатньо спекотною практично по всій території України, і це, без сумніву, призведе до того, що споживання зросте як побутовими споживачами, так і бізнесом», – пояснила Гринчук.

За її словами, сьогодні, 18 серпня, обмежень у подачі електроенергії не буде. Але вже відзавтра «Укренерго» буде діяти виходячи із ситуації зі споживанням.

«Якщо вийде нам своїми силами – за допомогою імпорту, залучення аварійної допомоги – покривати споживання, то тоді графіки, звісно, застосовуватись не будуть. Якщо ж ні – для того, щоб збалансувати систему, є ймовірність застосування на наступному тижні графіків», – попередила заступниця міністра енергетики.

Гринчук закликала українців на наступному тижні економно використовувати електроенергію у пікові години вранці та ввечері.

Нагадаємо, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.