Нацкомісія планує змінити формування тарифів на розподіл електрики

Раніше НКРЕКП відхилила ідею Ставки верховного головнокомандувача уніфікувати ставку і встановити єдиний тариф на розподіл електроенергії

Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) збирається з 2026 року змінити формування тарифів на розподіл електрики. Замість двох нинішніх класів напруги буде три. Про це заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв'ю Forbes.

Два тижні тому Нацкомісія з регулювання енергетики відхилила ідею Ставки верховного головнокомандувача уніфікувати ставку і встановити єдиний тариф на розподіл електроенергії – 1,23 грн/кВт. Це передбачало підняття тарифу для промисловості у пʼять разів і зниження його для населення і малого бізнесу на 25%.

«Я був присутній на цій Ставці, але обговорення саме цього рішення не було. Чесно кажучи, у мене таке враження, що це була ініціатива когось з дуже поверхневим розумінням енергетики і причинно-наслідкових звʼязків в економіці. Чому? Бо це рішення має дуже багато вад і недоліків. Важко уявити, що більш-менш досвідчені в енергетиці люди могли таке запропонувати. Більше виглядає як спроба підставити президента і країну», – розповів голова комісії.

Тарасюк сказав, що уніфікований тариф суперечить європейському законодавству, яке забороняє субсидіювання одних споживачів іншими й визначає три класи напруги – високий, середній та низькій. Директиви ЄС Україна зобов’язалась імплементувати на шляху до вступу в Євросоюз не пізніше ніж у 2025 році.

«Правильно переходити на нові стандарти з 1 січня і повідомити про це завчасно, щоб гравці ринку розуміли, якими будуть тарифи з наступного року. Навряд встигнемо до 1 січня 2025-го, тому орієнтуємось на 1 січня 2026-го. Попередньо, 0,4 кВ – це буде третій клас напруги (населення і малий бізнес), 10-35 кВ – другий клас (середній бізнес), 110 кВ – перший клас (великий бізнес)», – розказав Тарасюк.

Нагадаємо, що український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

Як повідомлялося, тариф на електроенергію не переглядатиметься до 1 травня наступного року.

До слова, фіксована ціна на газ для населення гарантована до 30 квітня 2025 року.