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Виплата боргів інвесторам дозволить мати кошти на нові проєкти зеленої енергетики та системи накопичення енергії – інвестор

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Виплата боргів інвесторам дозволить мати кошти на нові проєкти зеленої енергетики та системи накопичення енергії – інвестор
В Українські вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу у будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку
фото: depositphotos.com

Інвестори готові будувати потужності зеленої енергетики за рахунок виплачених боргів – Тинний

Уряд має провести швидкі перемовини з усіма інвесторами у нові енергетичні потужності в Україні та забезпечити виплату заборгованостей за вироблену електроенергію, щоб ці кошти були направлені на будівництво станцій відновлюваної енергетики та системи накопичення енергії. Про це в інтерв’ю виданню Енергобізнес заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

«Провести швидкі перемовини з усіма приватними гравцями на ринку відновлюваної енергії та підписати угоди, забезпечити 100% погашення старих заборгованостей на ринку ВДЕ за умови спрямування коштів на встановлення нових BESS систем (накопичення енергії), СЕС, ВЕС, біоТЕЦ та мобільних котелень протягом найближчих 6-12 місяців», – сказав Тинний.

За його словами, в Україні зупинено темпи приросту ВДЕ, ніяка нова генерація не будується, але є прохання до західних країн надати допомогу.

«Суть у тому, що ніхто не буде виробляти електричну енергію, якщо окупність цього бізнесу непередбачувана», – зазначив Тинний.

Інвестор розповів, що за час повномасштабного вторгнення побудував 1 МВт гідроенергетики – проєкту, який розпочався раніше, і навіть його було завершити складно через проблеми з кредитуванням та недоплатами за вироблену електроенергію.

«Нового ми нічого не будуємо, бо урядом створені всі умови, щоб нового нічого вже не будували, а лише добудовувати раніше розпочаті проєкти», – додав він.

Водночас Тинний вважає, що завданням для України має бути побудувати протягом року 2 гігавати акумуляторних BESS систем одиничною місткістю 5-20 МВт, розпорошених на 250-300 окремих проєктів.

«Ціна питання у $700 млн цілком підйомна, як і терміни, якщо почати прямо зараз», – сказав інвестор.

Також він зазначив, що країні треба побудувати 1.5-2 ГВт додаткових потужностей ВДЕ, розпорошених на 100-200 окремих проєктів, а також 0.5-1 ГВт газопоршневих, газотурбінних, турбодетандерних установок генерації енергії. Борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК «Укренерго».

В Українські вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу у будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, країна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.

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Теги: війна будівництво Україна Укренерго енергетика електроенергія

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