Заступника міністра енергетики спіймано на хабарі. Соцмережі шоковані одним фото

СБУ: Правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому» після отримання частини хабаря

Українці були здивовані тим, що хабар чиновник отримав у коробках

Користувачі соцмереж були шоковані світлиною, яку після затримання заступника міністра енергетики опублікували правоохоронні органи. На ній гроші для отримання хабаря містилися у великих коробках.

«Господи, вони вже беруть хабарі не конвертами, а цілими коробками», – підписав фото на своїй сторінці у Facebook юрист Шнайдер Михайло.

фото: СБУ, Facebook/Mihail Shnayder

СБУ та НАБУ за сприяння міністра енергетики України затримали його заступника на хабарі розміром пів мільйона доларів. pic.twitter.com/4W6FnIHQJE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 12, 2024

Українці не стримали свого обурення від викриття заступника міністра на корупції. Більшість користувачів писали, що гроші мають бути передані на ЗСУ, а самого чиновника «варто судити за законами військового часу».

скриншот: Facebook/Mihail Shnayder

скриншот: Facebook/Mihail Shnayder

скриншот: Facebook/Mihail Shnayder

скриншот: Facebook/Mihail Shnayder

скриншот: Facebook/Mihail Shnayder

Також були й коментарі людей, які висловили сумніви щодо того, чи отримає заступник міністра покарання за отримання хабаря.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.

За даними слідства, чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Згодом Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.