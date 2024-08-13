Уряд проведе конкурс на будівництво генеруючої потужності

Загальний обсяг генеруючої потужності високоманеврових електростанцій, які заплановано побудувати становить 700 МВт

Кабінет міністрів прийняв рішення про проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності. Про це повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та нардеп Олексій Гончаренко.

Як зазначив нардеп, строк подання конкурсних пропозицій становить шість місяців.

Зокрема, загальний обсяг генеруючої потужності високоманеврових електростанцій, що передбачається побудувати – 700 МВт. Максимальний граничний строк їх введення в експлуатацію датується 31 грудня 2027 року.

Відповідальним за проведення конкурсу стане Міністерство енергетики.

Нагадаємо, сьогодні заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватись не будуть.

Тим часом Міненерго запевняє, що навіть якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію.

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.