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Уряд проведе конкурс на будівництво генеруючої потужності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд проведе конкурс на будівництво генеруючої потужності
фото з відкритих джерел

Загальний обсяг генеруючої потужності високоманеврових електростанцій, які заплановано побудувати становить 700 МВт

Кабінет міністрів прийняв рішення про проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності. Про це повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та нардеп Олексій Гончаренко.

Як зазначив нардеп, строк подання конкурсних пропозицій становить шість місяців.

Зокрема, загальний обсяг генеруючої потужності високоманеврових електростанцій, що передбачається побудувати – 700 МВт. Максимальний граничний строк їх введення в експлуатацію датується 31 грудня 2027 року.

Відповідальним за проведення конкурсу стане Міністерство енергетики.

Нагадаємо, сьогодні заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватись не будуть.

Тим часом Міненерго запевняє, що навіть якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію. 

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: енергетика електроенергія уряд Кабмін відключення світла

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