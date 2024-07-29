«Ця звичка знадобиться восени і взимку»: «Укренерго» звернулося з проханням

Енергетики проводять ремонти пошкоджених обʼєктів та готують енергосистему до зими

Українці мають звикати до ощадливого споживання електроенергії, особливо зранку і ввечері. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він нагадав, що обмеження енергопостачання на завтра не заплановані.

«Спекотна погода відступила на 10 градусів вниз, минулого тижня з планового ремонту вийшли додаткові генеруючі потужності. Споживачі отримали перепочинок на певний час», – пояснив він.

Водночас він зауважив, що енергетики продовжують працювати, продовжуються ремонтні роботи на пошкоджених обʼєктах, зводиться захист. Енергосистему готують до зими.

«До всіх одне прохання – якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11 до 15. В цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій. І будь ласка, звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку», – зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, завтра, 30 липня, не заплановані обмеження електропостачання. Вівторок має пройти без відключень електрики. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.