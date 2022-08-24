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П'ятеро згоріли заживо: президент розповів деталі ворожого удару по Чаплиному

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
П'ятеро згоріли заживо: президент розповів деталі ворожого удару по Чаплиному
Окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине
фото з відкритих джерел

Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по залізничній станції «Чаплине» зросла до 22. Серед жертв – 11-річний хлопчик. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні 24 серпня.

Раніше повідомллося, що на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.

«Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11 років. Російська ракета зруйнувала його будинок», – повідомив глава держави.

Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають. 

«Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі», – наголосив президент.

Нагадаємо, ніч на Дніпропетровщині пройшла напружено. Рашисти чотири рази атакували область.

Теги: обстріл війна Дніпропетровщина війна в Україні

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