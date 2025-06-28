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Губернатор Брянській області заявив про нічну атаку безпілотників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Губернатор Брянській області заявив про нічну атаку безпілотників
В Брянську нічого не відбувається в районі 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління
фото: скріншот з відео

Росія заявляє про збиття шести БПЛА літакового типу в Брянській області

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що минулої ночі над територією регіону було виявлено та знищено шість безпілотних літальних апаратів літакового типу. За його словами, БПЛА були збиті завдяки підрозділам протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Згідно із заявою Богомаза, внаслідок атаки постраждалих і руйнувань немає. На місці події працюють оперативні та екстрені служби.

Губернатор Брянській області заявив про нічну атаку безпілотників фото 1
колаж: Exilenova+

У своєму повідомленні губернатор додав, що «ранок починається з бомбардувань з усіх боків», натякаючи на регулярні атаки на прикордонні російські регіони.

В телеграм-пабліках публікують кадри «успішного збиття безпілотників». Як зазначають в соцмережах, в результаті роботи ППО «в Брянську нічого не відбувається в районі 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління».

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 153 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Теги: росія безпілотник

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