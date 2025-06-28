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Росія атакувала Одесу дронами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала Одесу дронами
Ворог обстріляв Одесу
фото: місцеві пабліки

На місці триває ліквідація наслідків удару

У ніч на 28 червня російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу повідомили в ОВА, інформує «Главком».

Внаслідок ударів БпЛА зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали житлові будинки та автомобілі.

Пошкоджена внаслідок російського обстрілу багатоповерхівка
Пошкоджена внаслідок російського обстрілу багатоповерхівка
фото: місцеві пабліки

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару.

Місцеві пабліки поширили відео з моментом влучання російського безпілотника в одну з багатоповерхівок Одеси.

Також повідомляється, що на місці влучання виникла пожежа, зайнялись декілька квартир.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські терористи атакували Одесу ударними дронами. 

Як відомо, внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.  

Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева. 

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Теги: Одеса обстріл

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