Росія атакувала Одесу дронами

На місці триває ліквідація наслідків удару

У ніч на 28 червня російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу повідомили в ОВА, інформує «Главком».

Внаслідок ударів БпЛА зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали житлові будинки та автомобілі.

Пошкоджена внаслідок російського обстрілу багатоповерхівка фото: місцеві пабліки

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару.

Місцеві пабліки поширили відео з моментом влучання російського безпілотника в одну з багатоповерхівок Одеси.

Також повідомляється, що на місці влучання виникла пожежа, зайнялись декілька квартир.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські терористи атакували Одесу ударними дронами.

Як відомо, внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.