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Гвалтівники та канібал: «кухар Путіна» завербував до 10 тис. ув'язнених на війну в Україну

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Гвалтівники та канібал: «кухар Путіна» завербував до 10 тис. ув'язнених на війну в Україну
У Росії ПВК «Вагнер» нарощує темпи мобілізації засуджених
фото з відкритих джерел

Російська правозахисниця розповіла, що у пошуках «гарматного м'яса» ПВК Вагнера пішла вже «на другий та третій захід»

Російська правозахисниця, голова фонду «Русь, що сидить» Ольга Романова розповіла, що на війну в Україні з російських колоній вирушили ґвалтівники, вбивці та маніяк-канібал. Про це Романова заявила на YouTube-каналі «Популярна політика».

«Беруть ув'язненних з усіма статтями, але віддають перевагу, про це Пригожин говорив, убивцям і тим, хто займався розбоєм та пограбуванням. Теж добре беруть тих, хто потрапив до в'язниці за завдання тяжких тілесних ушкоджень. І ось зараз стали брати вже людей, засуджених за зґвалтування, але їх в окремий загін. Ми знаємо дві історії з саратівських зон, з жахливих зон, там одна є дуже спеціальна. Звідти взяли маніяка, у якого, так би мовити, у портфоліо канібалізм. Він також поїхав на війну», – розповіла правозахисниця.

Романова зазначає, що завербованих як мінімум 7 тисяч, але ймовірніше, що йдеться вже про 10 тисяч.

За її словами, ПВК Вагнера у пошуках «гарматного м'яса» пішла вже «на другий та третій захід». А в ленінградську колонію «Яблунівка» вербувати приходять уже вчетверте. Однак поки що географія вербування обмежується регіонами Центральної Росії.

«Найпівнічніша частина – Комі, Сиктивкар, найпівденніша – Адигея, найсхідніша –Татарстан, найзахідніша – Псковська і Смоленська області. Вони чомусь не йдуть на схід від Татарстану», – розповідає правозахисниця.

Зазначимо, що 14 вересня у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

Чоловік розповідає, що ув'язнені вже раніше воювали з ним. За його словами, 40 осіб із Санкт-Петербурга штурмували Вуглегірську ТЕС, «зайшли в окопи противника і вирізали там всіх ножами», при цьому з кримінальників загинули тільки троє. Тим ув'язненим, які залишаться живими під час участі у бойових діях, схожий на Пригожина чоловік обіцяє помилування.

Раніше самі ув’язнені розповідали, що Пригожин особисто пропонує звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Євген Пригожин, який вважається власником ПВК Вагнера, прокоментував вербування ув'язнених для участі у війні в Україні. Пригожин порадив ув'язненим, які не хочуть йти на війну з Україною, відправити на фронт своїх дітей.

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Теги: відео звільнення зґвалтування політика помилування фронт чоловік ПВК Вагнера війна

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