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Саміт у Парижі. Європа окреслила червоні лінії для Москви

glavcom.ua
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У Парижі відбувся саміт Коаліції охочих, організований президентом Франції Емманюелем Макроном
фото: president.gov.ua

Європейські війська в Україні? Що вирішили на саміті у Парижі

Саміт «коаліції охочих» у Парижі 27 березня не приніс прориву у питанні безпекових гарантій для України, але чітко окреслив ключові позиції. Європа зберігає комплексний підхід до безпеки нашої держави, який включає кілька важливих аспектів.

  • По-перше, продовження та подальше посилення санкцій проти РФ до досягнення домовленостей про тривалий і справедливий мир. Однак, що саме означає «справедливий» – і чи передбачає це повне звільнення окупованих територій – досі чітко не визначено, принаймні не всіма і не публічно.

Підхід європейців різко контрастує з вимогами Москви, які підтримує і Вашингтон, щодо поступового зняття санкцій в обмін на часткові поступки Росії. Проте Вашингтон не зможе вирішити ці питання одноосібно – це очевидно.

Особливо важливим цей європейський месидж є зараз, на тлі невдалих переговорів в Ер-Ріяді. Вони не лише не принесли конкретних результатів щодо зменшення російських обстрілів, а й показали неспроможність тактики США щодо Москви.

Без Європи забезпечити позитивну динаміку переговорів з РФ складно. За згодою учасників саміту «коаліцію охочих» за столом переговорів представлятимуть Франція і Велика Британія.

  • По-друге, продовження військової допомоги Силам оборони України під час війни і після неї для посилення східного безпекового флангу Європи.
  • По-третє, інвестиції в український ВПК та співпраця з ним, включаючи обмін ліцензіями, з метою виробництва дронів, ракет, артилерії та засобів ППО на території України та за її межами.
  • По-четверте, розміщення європейських «сил стримування» поблизу важливих стратегічних об’єктів України, що дало б можливість проводити операції у повітрі, на морі і на землі.
    Дискусії щодо миротворчого контингенту під егідою ООН чи ОБСЄ на лінії зіткнення, який би моніторив припинення вогню і вимагав згоди Москви, нарешті припинені.

Готовність надавати військові сили і засоби до контингенту поки що чітко висловлюють лише Париж і Лондон. Не виключається залучення інших європейських партнерів у тій чи іншій формі, але вичерпний перелік країн-учасниць та їх можливих внесків наразі не озвучений.

Найближчим часом відбудеться англо-франко-німецький візит в Україну, метою якого стане з’ясування практичних аспектів посилення оборонних спроможностей України європейцями. Отже, питання переходить у практичну площину.

Важливим залишається й залучення США. Виділення американських військових підрозділів не очікується, але без постійної допомоги розвідданими, засобами ППО/ПРО та підтримки життєдіяльності американських систем озброєння в Україні поки що не обійтися.

Актуальним залишається запит на віддалену (backstop) підтримку європейського контингенту, на який Вашингтон поки що не дав однозначної відповіді.

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Теги: Європа Україна саміт переговори війна

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