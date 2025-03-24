Віткофф розповів, чого очікувати від перемовин у Саудівській Аравії

Спецпредставник Трампа пообіцяв «реальний прогрес», зокрема щодо припинення вогню в Чорному морі

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що перемовини російської та американської делегацій у Саудівській Аравії вплинуть на ситуацію в Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

«Я думаю, що в понеділок ви побачите у Саудівській Аравії реальний прогрес, особливо у тому, що стосується Чорного моря, зокрема припинення вогню по суднах між обома країнами», – сказав Віткофф.

За словами Віткоффа, російський диктатор Володимир Путін «хоче миру», наголосивши, що він ніколи не бачив ситуації, «в якій би не було двох сторін».

«Просто це ніколи не буває настільки чорно-білим, як люди хочуть зобразити. Так, є претензії з обох сторін, але наша робота за вказівкою президента полягає в тому, щоб звузити коло питань, зблизити сторони і зупинити вбивства», – зазначив він.

Віткофф також висловив упевненість у небажанні Путіна захоплювати всю Європу.

«Я просто не бачу, що він (Путін – «Главком») хоче захопити всю Європу. Ситуація значно відрізняється від тієї, що була під час Другої світової війни», – сказав він.

Нагадаємо, представники Сполучених Штатів та Російської Федерації розпочали черговий раунд перемовин в Ер-Ріяді. Зустріч делегацій проходить у закритому режимі. Співробітники служби державної безпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton.

Джерело Reuters повідомило, що американську сторону на переговорах із російськими представниками в Ер-Ріяді очолюють Ендрю Пік, старший директор Ради національної безпеки Білого дому, і Майкл Антон, високопоставлений співробітник Держдепартаменту.

Раніше у столиці Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегацій.

До слова, спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.