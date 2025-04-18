Кремль відкрито погрожує Європі, щоб зірвати підтримку України – ISW

Кремль уже не вперше використовує подібну тактику «залякування західних урядів та зниження їхньої рішучості»

Москва активізувала свою агресивну риторику проти Європи, намагаючись вплинути на її рішення щодо подальшої підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядатиме будь-яке застосування ракет Taurus Німеччиною проти російських цілей як пряму участь Берліна у війні в Україні.

Це сигналізує те, що Кремль очевидно намагається перешкодити можливому наданню українським силам далекобійного озброєння.

Захарова також виступила з погрозами на адресу Естонії, повторивши заяву голови Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, який рраніше стверджував, що у разі «агресії НАТО» першими «постраждають Польща та країни Балтії».

Кремль уже не вперше використовує подібну тактику «залякування західних урядів та зниження їхньої рішучості».

Зокрема, раніше Росія висувала майже ідентичні погрози на адресу США у відповідь на можливість використання ракет ATACMS по території РФ.

До слова, Сполучене Королівство підтримає майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерц у разі ухвалення рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus.