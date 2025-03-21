Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько Експерт та блогер

Конституція України як головна перепона для Кремля: що насправді хоче Путін

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як тільки в ефірі з'явиться теза про необхідність скасування української Конституції – це означає, що переговори дійсно наблизилися до сутнісних моментів
колаж: glavcom.ua

Чому Росія хоче знищити Конституцію України?

У потоках інформаційного сміття навколо переговорів миготять окремі важливі репліки.

20 березня товариш Шойгу поділився думкою щодо перешкод до врегулювання. Він виділив три пункти, з яких один дійсно заслуговує на увагу.

А саме: українська Конституція встановлює порядок зміни території – через всеукраїнський референдум. Шойгу де-факто визнав, що всі «референдуми», починаючи з кримського і севастопольського у 2014 році, це нісенітниця собача, яка не має ніяких правових наслідків.

Але якщо раніше цей момент росіяни топили у пропаганді, то зараз для оформлення нових територіальних захоплень РФ хоче отримати юридично бездоганний процес. І заодно постфактум закріпити староукрадене.

Щоб це зробити, потрібно знести чинну Конституцію України. Інших реалістичних способів немає.

Знести Конституцію теоретично можна, але для цього потрібна повністю підконтрольна верховна влада – і президент, і Рада. Або доведеться задіяти екстравагантні заходи спірної правової природи. Що не дасть Путіну шукану легітимність.

Але. Ні організувати всеукраїнський референдум, ні заснувати владу, яка оформить зміни території, практично неможливо. І точно неможливо у стислі терміни.

Тому, або треба грати на демонтаж держави і її перезаснування, а у процесі вирішувати делікатні питання. Або відмовлятися від нездійсненних вимог, задіяти якісь сурогати (рішення ООН та інших «Спортлото»).

Якщо Кремль почне впиратися з даного питання, значить, він вважає, що справжньою метою «СВО» є демонтаж України з подальшим дробленням, появою нових суб'єктів, які і оформлять все на папері.

Що ще цікаво. Оформлення хотєлок РФ по НАТО також передбачає внесення змін до Конституції. Заяв НАТО, що нас туди не візьмуть, недостатньо. У нас цілий президент згідно з Конституцією є гарантом реалізації стратегічного курсу у НАТО.

Гарантувати внесення змін до Конституції неможливо – для цього знадобиться як мінімум згода 300 + депутатських тулубів. Пообіцяти – так, гарантувати – ні.

А от ухвалити нову Конституцію без зазначених норм – можливо. Але для цього потрібен час.

Як ми бачимо, поки в публічному просторі цієї теми немає від слова зовсім. То рідкісноземельні АЕС, то ще щось.

Як тільки в ефірі з'явиться теза про необхідність скасування української Конституції – це означає, що переговори дійсно наблизилися до сутнісних моментів. Цікаво, хто його вкине.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Конституція референдум Україна влада переговори росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер ХДС Фрідріх Мерц поспішив зіграти гамбіт
Гамбіт Мерца: Німеччина запускає історичне переозброєння
Сьогодні, 18:44
Усі оперативні служби працюють на місці події для ліквідації наслідків
У Київській області внаслідок атаки постраждала дівчина
26 лютого, 00:23
Зеленський: Якщо війна закінчилася і Україна стала членом НАТО – я виконав свою місію
Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО
3 березня, 03:52
Раніше Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу є «немислимий», оскільки він може зруйнувати угорську економіку
FT: Орбан закликає ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню
1 березня, 17:20
Дональд Трамп та Володимир Зеленський сперечалися у Білому Домі 28 лютого
Ветерани польської «Солідарності» звернулися з листом до Трампа щодо України
3 березня, 14:25
Потепління американсько-російських відносин можезвести нанівець арктичні амбіції Китаю
Зближення Росії та США змінило плани Китаю щодо Арктики
17 березня, 09:37
Речниця МЗС Китаю Мао Нін відреагувала на переговори РФ та США
Китай прокоментував розмову Трампа з Путіним
19 березня, 11:01
Путін розморозив частину активів для західних фондів
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
18 березня, 14:26
В соцмережах обговорюють питання монополізації ринку
«Київстар» купив Uklon. Чому угода збурила мережі
Вчора, 10:01

Олексій Копитько

Конституція України як головна перепона для Кремля: що насправді хоче Путін
Конституція України як головна перепона для Кремля: що насправді хоче Путін
Путін напав на Україну заради одного
Путін напав на Україну заради одного
Тотальний шторм: що задумали росіяни
Тотальний шторм: що задумали росіяни
Інцидент з азербайджанським літаком може стати проблемою для Путіна та Кадирова
Інцидент з азербайджанським літаком може стати проблемою для Путіна та Кадирова
Кремль вустами Захарової відмовився від Криму і Донбасу
Кремль вустами Захарової відмовився від Криму і Донбасу
Залишився тиждень: чому найгіршого сценарію для України ще можна запобігти
Залишився тиждень: чому найгіршого сценарію для України ще можна запобігти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
78K
Звільнена голова МСЕК шокована розміром пенсії: Ну скажіть, як можна нормально прожити?
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
41K
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя
30K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
29K
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Сьогодні, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Сьогодні, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua