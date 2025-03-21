Конституція України як головна перепона для Кремля: що насправді хоче Путін

Як тільки в ефірі з'явиться теза про необхідність скасування української Конституції – це означає, що переговори дійсно наблизилися до сутнісних моментів

Чому Росія хоче знищити Конституцію України?

У потоках інформаційного сміття навколо переговорів миготять окремі важливі репліки.

20 березня товариш Шойгу поділився думкою щодо перешкод до врегулювання. Він виділив три пункти, з яких один дійсно заслуговує на увагу.

А саме: українська Конституція встановлює порядок зміни території – через всеукраїнський референдум. Шойгу де-факто визнав, що всі «референдуми», починаючи з кримського і севастопольського у 2014 році, це нісенітниця собача, яка не має ніяких правових наслідків.

Але якщо раніше цей момент росіяни топили у пропаганді, то зараз для оформлення нових територіальних захоплень РФ хоче отримати юридично бездоганний процес. І заодно постфактум закріпити староукрадене.

Щоб це зробити, потрібно знести чинну Конституцію України. Інших реалістичних способів немає.

Знести Конституцію теоретично можна, але для цього потрібна повністю підконтрольна верховна влада – і президент, і Рада. Або доведеться задіяти екстравагантні заходи спірної правової природи. Що не дасть Путіну шукану легітимність.

Але. Ні організувати всеукраїнський референдум, ні заснувати владу, яка оформить зміни території, практично неможливо. І точно неможливо у стислі терміни.

Тому, або треба грати на демонтаж держави і її перезаснування, а у процесі вирішувати делікатні питання. Або відмовлятися від нездійсненних вимог, задіяти якісь сурогати (рішення ООН та інших «Спортлото»).

Якщо Кремль почне впиратися з даного питання, значить, він вважає, що справжньою метою «СВО» є демонтаж України з подальшим дробленням, появою нових суб'єктів, які і оформлять все на папері.

Що ще цікаво. Оформлення хотєлок РФ по НАТО також передбачає внесення змін до Конституції. Заяв НАТО, що нас туди не візьмуть, недостатньо. У нас цілий президент згідно з Конституцією є гарантом реалізації стратегічного курсу у НАТО.

Гарантувати внесення змін до Конституції неможливо – для цього знадобиться як мінімум згода 300 + депутатських тулубів. Пообіцяти – так, гарантувати – ні.

А от ухвалити нову Конституцію без зазначених норм – можливо. Але для цього потрібен час.

Як ми бачимо, поки в публічному просторі цієї теми немає від слова зовсім. То рідкісноземельні АЕС, то ще щось.

Як тільки в ефірі з'явиться теза про необхідність скасування української Конституції – це означає, що переговори дійсно наблизилися до сутнісних моментів. Цікаво, хто його вкине.