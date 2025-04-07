Скільки територій РФ окупувала за п'ять місяців? Аналіз ISW

У березні цього року росіяни змогли просунутися лише на 143 квадратних кілометри

Дані ISW та британського оборонного відомства дещо відрізняються

Швидкість просування російських військ на території України знижується з листопада 2024 року. В ISW порівняли скільки територій Росія окупували в березні, а скільки вдалось забрати у листопаді, передає «Главком».

Раніше британська розвідка повідомила, що темпи просування російських військ гальмуються. Аналітики ISW на основі геолокаційних кадрів перевірили факт.

Повідомляється, що у березні цього року росіяни змогли просунутися лише на 143 квадратних кілометри, тоді як у листопаді 2024 року – на 730.

Причиною зниження темпів вважаються як внутрішні проблеми російських військ, так і успішні локальні контратаки Збройних сил України, зокрема, на Покровському напрямку. Українські сили також відновили деякі позиції в районі Торецька.

Аналітики Інституту вивчення війни підтверджують ці тенденції. За їхніми оцінками, російські сили отримали:

у листопаді 2024 року – 627 кв. км,

у грудні – 569 кв. км,

у січні – 427 кв. км,

у лютому – 354 кв. км,

у березні 2025 року – 203 кв. км.

Дані ISW та британського оборонного відомства дещо відрізняються, обидва джерела одностайні щодо головного: темпи наступу Росії на фронті щомісяця знижуються.

Нагадаємо, російська армія зберігає інтенсивність атак на прикордонні громади Сумської, а також Чернігівської та Харківської областей. Наразі ознак формування потужного угруповання немає, але українські військові готуються до різних варіантів розвитку подій.

До слова, Міноборони РФ у неділю заявило, що підрозділи угруповання окупаційних військ «Північ» нібито захопили населений пункт Басівка Сумської області.

Разом із тим, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі УП заявив, що ворог «продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області чи прориву кордону».