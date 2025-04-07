Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки територій РФ окупувала за п'ять місяців? Аналіз ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Скільки територій РФ окупувала за п'ять місяців? Аналіз ISW
У березні цього року росіяни змогли просунутися лише на 143 квадратних кілометри
фото з відкритих джерел

Дані ISW та британського оборонного відомства дещо відрізняються

Швидкість просування російських військ на території України знижується з листопада 2024 року. В ISW порівняли скільки територій Росія окупували в березні, а скільки вдалось забрати у листопаді, передає «Главком».

Раніше британська розвідка повідомила, що темпи просування російських військ гальмуються. Аналітики ISW на основі геолокаційних кадрів перевірили факт.

Повідомляється, що у березні цього року росіяни змогли просунутися лише на 143 квадратних кілометри, тоді як у листопаді 2024 року – на 730.

Причиною зниження темпів вважаються як внутрішні проблеми російських військ, так і успішні локальні контратаки Збройних сил України, зокрема, на Покровському напрямку. Українські сили також відновили деякі позиції в районі Торецька.

Аналітики Інституту вивчення війни підтверджують ці тенденції. За їхніми оцінками, російські сили отримали:

  • у листопаді 2024 року – 627 кв. км,
  • у грудні – 569 кв. км,
  • у січні – 427 кв. км,
  • у лютому – 354 кв. км,
  • у березні 2025 року – 203 кв. км.

Дані ISW та британського оборонного відомства дещо відрізняються, обидва джерела одностайні щодо головного: темпи наступу Росії на фронті щомісяця знижуються.

Нагадаємо, російська армія зберігає інтенсивність атак на прикордонні громади Сумської, а також Чернігівської та Харківської областей. Наразі ознак формування потужного угруповання немає, але українські військові готуються до різних варіантів розвитку подій. 

До слова, Міноборони РФ у неділю заявило, що підрозділи угруповання окупаційних військ «Північ» нібито захопили населений пункт Басівка Сумської області. 

Разом із тим, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі УП заявив, що ворог «продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області чи прориву кордону».

Читайте також:

Теги: росія окупація наступ британська розвідка росіяни ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін виграв зараз ще десь 60 днів
Путін виграє час і як це вплине на Україну
20 березня, 11:57
Сирський повідомив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України
Чи існує загроза оточення ЗСУ на Курщині? Сирський відповів
10 березня, 17:05
«Нелюдська тактика залякування». Зеленський відреагував на удар балістикою по Добропіллю (фото)
«Нелюдська тактика залякування». Зеленський відреагував на удар балістикою по Добропіллю (фото)
8 березня, 11:13
Сили оборони застосовують увесь наявний арсенал озброєння проти окупантів на Сумщині
Росіяни змінили тактику на Сумщині: подробиці від Сил оборони
14 березня, 16:01
Єрмак, як керівник делегації, може вносити зміни до її складу
Зеленський затвердив склад делегації, яка домовлятиметься про «справедливий мир»
15 березня, 15:35
Карні: Тепер Росія повинна припинити тягнути час і починати атаки
Новий прем’єр-міністр Канади обговорив з Зеленським та Стармером шлях до миру в Україні
16 березня, 12:15
Під час перемовин в Ер-Ріяді делегація США домовилась з представниками України та Росії унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
В середині серпня 2024 року українські військові випустили ракети Atacms по Кримському мосту, але він встояв
NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст
30 березня, 15:56
Влад Дарвін обурений учинком росіян
Росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака
Вчора, 17:59

Події в Україні

Скільки територій РФ окупувала за п'ять місяців? Аналіз ISW
Скільки територій РФ окупувала за п'ять місяців? Аналіз ISW
Акція на підтримку України у Вашингтоні: головне за ніч
Акція на підтримку України у Вашингтоні: головне за ніч
Кількість жертв ракетної атаки у Кривому Розі зросла до 20 людей
Кількість жертв ракетної атаки у Кривому Розі зросла до 20 людей
Лінія фронту станом на 6 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 6 квітня 2025. Зведення Генштабу
Росіяни прориваються на Сумщину. ЗСУ розповіли про ситуацію біля північного кордону України
Росіяни прориваються на Сумщину. ЗСУ розповіли про ситуацію біля північного кордону України
Як захищають Херсон. 40 бригада берегової оборони поділилася деталями своєї роботи
Як захищають Херсон. 40 бригада берегової оборони поділилася деталями своєї роботи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2025
48K
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
38K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
22K
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
17K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua