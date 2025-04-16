ISW описав п'ять основних вимог Кремля для припинення війни з Україною
Кремль повторно озвучив ультимативні умови припинення війни проти України
Після зустрічі спеціального посланця США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним 11 квітня, російське керівництво знову публічно підтвердило попередні вимоги до умов миру з Україною.
Зокрема, йдеться про повну демілітаризацію України, її нейтралітет, «денацифікацію» та зміну чинного уряду, повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.
У звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін і міністр закордонних справ Сергій Лавров заявили, що мирна угода має також передбачати відмову України від євроатлантичних прагнень і офіційне визнання анексованих Росією територій.
Путін вимагає виведення українських військ із підконтрольних Києву частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також закликає до визнання так званої «Новоросії», що включає інші регіони півдня України.
Основні вимоги Кремля
Демілітаризація України
Путін вимагає, щоб Україна пройшла «незворотну» демілітаризацію. У проєкті Стамбульського протоколу від квітня 2022 року Росія пропонувала:
- скорочення чисельності ЗСУ до 85 тис. осіб;
- до 15 тис. бійців Нацгвардії;
- не більше 1400 танків і бронетехніки.
У 2022 році в України було майже 200 тис. військових та понад 3 тис. одиниць техніки.
«Денацифікація» та зміна влади
Кремль наполягає на заміні нинішнього українського уряду, називаючи його «нелегітимним».
Термін «денацифікація» Росія використовує як привід для встановлення проросійського режиму в Києві. Путін заявив, що не визнає жодних угод з чинною владою України.
Відмова від НАТО та інших альянсів
Кремль вимагає внесення змін до Конституції України, які б:
- забороняли членство в НАТО;
- зобов’язували до нейтралітету;
- забороняли укладення військових угод та розміщення іноземних сил.
Територіальні поступки та «Новоросія»
Росія вимагає повного виведення ЗСУ з усіх чотирьох частково окупованих областей.
Кремля заявляє про претензії на південь і схід України, зокрема, Дніпропетровську, Миколаївську й Одеську області, прикриваючись терміном «Новоросія».
«Корінні причини» війни
Кремль виправдовує агресію:
- нібито порушенням обіцянок НАТО не розширюватися на схід;
- нібито дискримінацією російськомовних в Україні;
- захистом «руського міра».
Попри заяву президента РФ Володимира Путіна про підтримку 30-денного припинення вогню в Україні, Москва не має наміру відмовлятися від своїх максималістських вимог у межах потенційної мирної угоди.
Під час пресконференції Путін наголосив, що будь-яке припинення бойових дій має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, яке усуне «першопричини» його вторгнення.
В іншому випадку, за його словами, Київ лише отримає можливість для переозброєння та перегрупування сил.
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