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ЗСУ відвоювали втрачені позиції під Кремінною – ISW

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ відвоювали втрачені позиції під Кремінною – ISW
Позиційні бої відбувалися на захід і південний захід від Донецька
фото: Генштаб

На Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута 30 квітня продовжувались позиційні бойові дії

Українські захисники відновили контроль над деякими втраченими позиціями поблизу Кремінної в ході бойових дій 30 квітня.  Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони просунулися на схід від Ямполівки, що розташована на захід від Кремінної, відвоювавши позиції уздовж смуги вітру в цьому районі.

Натомість на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна тривали спроби росіян прорвати оборону ЗСУ, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російське джерело заявляло, що окупанти нібито здійснили прорив у центральну та південно-східну частини Кислівки. ISW зафіксував лише підтверджені наступи в східній частині населеного пункту.

На Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута 30 квітня продовжувались позиційні бойові дії. Змін на лінії фронту в цьому районі не зафіксовано. 

Також окупанти заявили про своє просування поблизу Часового Яру. Геолокаційні знімки, які були опубліковані 29 квітня, свідчать, що росіяни просунулися до східного боку Сіверсько-Донецького каналу на Донбасі на південь від Часового Яру, де канал проходить підземно.

Позиційні бої відбувалися на захід і південний захід від Донецька, але змін на лінії фронту не було підтверджено. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на 450 метрів на ділянці фронту завширшки в один кілометр на північно-східній околиці Красногорівки (на захід від Донецька), однак ISW не підтвердив візуальних доказів цих заяв.

Російські загарбники також заявили про просування на кордоні Донецько-Запорізької області, але зміни лінії фронту там не зафіксовано.

Війська РФ також здійснили наступ у Роботиному. Геолокаційні зображення від 29 квітня свідчать про те, що військовослужбовці з 71-го мотострілецького полку Росії атакували Роботине та встановили російський прапор у західній частині населеного пункту.

30 квітня російські війська активно витісняли українські сили з позицій на східному березі Херсонської області та островах на Дніпрі. За повідомленням Генштабу України, російські сили також невдало спробували атакувати українські позиції поблизу Кринок.

Нагадаємо, 30 квітня тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російське джерело стверджувало, що російські війська просунулися в центральну та південно-східну Кислівку (на південний схід від Куп’янська).

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Теги: окупанти Генштаб наступ росіяни

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