Командувач Сухопутних військ відреагував на цькування працівників ТЦК

Павлюк наголосив, що «система ТЦК не ідеальна», однак командування вже працює над її вдосконаленням

За словами командувача Сухопутних військ, більшість працівників ТЦК – це «вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались»

Випадки зі цькуванням працівників ТЦК є неприпустимими, адже там працюють колишні воїни, які вже виконали свій конституційний обов'язок. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

«Як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК – це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо», – сказав він.

Павлюк наголосив, що військовослужбовці та ветерани – не прохачі й не агітатори.

«Це люди, які виконали свій конституційний обов'язок. Ми не маємо права допустити, щоб вони почувалися винними, непотрібними чи небезпечними перед тими, кому вони буквально врятували життя», – написав він.

Водночас командувач Сухопутних військ визнав, що «система ТЦК не ідеальна», однак командування це усвідомлює та працюють над її вдосконаленням.

«На всі випадки перевищення повноважень Командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують. Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо. Усі громадяни України мусять тримати голову холодною і усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні. Особливо під час битви за існування держави», – каже Павлюк.

Командувач зауважив, що захист держави – це конституційний обов'язок громадянина України.

«Військо – це братерство. Захист держави – надскладна, але водночас найважливіша і найпрестижніша справа. Відкиньмо страшилки і маніпуляції та розберемось, як є насправді. Отримали ви повістку чи самі прийшли в ТЦК оновити дані – це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій. Це брехня», – акцентував Павлюк.

Військовий додав, що є визначена законом процедура: проходження ВЛК, а також додаткових медичних обстежень, якщо на те є підстави.

«Усі, кого визнали придатними до служби, без виключення – відправляються у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Упродовж цього терміну досвідчені інструктори дадуть усі необхідні знання і навички: навчають тактики ведення бойових дій, поводженню зі зброєю, домедичній допомозі», – підкреслив генерал.

Нагадаємо, місцева влада часто саботує процес мобілізації, а тому територіальні центри комплектування (ТЦК) змушені проводити процес набору та оповіщення людей на вулицях.

До слова, в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інформацію про те, що в Ізмаїльському районі області невідомі у військовій формі заштовхали в мікроавтобус 14-річного хлопця.