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Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми
У разі ухвалення змін, за військові правопорушення штрафуватимуть на суму до 59,5 тис. грн
фото: Depositphotos

Правоохоронний комітет рекомендує Раді відмовитись від арешту чи позбавлення волі, а карати порушників лише штрафами

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкт №10379 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за військові правопорушення. Про результати розгляду розповів член Комітету, народний депутат Максим Бужанський.

Депутат повідомив, що правоохоронний комітет рекомендує Раді прийняти такі норми:

  • За порушення правил військового обліку штраф від 3400 до 5100 грн, повторно або у особливий період – від 17 тис. до 22500 грн.
  • За порушення законодавства про оборону та мобілізацію, ст. 210-1 КУпАП, у мирний час від 5100 до 8500 грн для громадян та 17-34 тис. грн для посадових та юридичних осіб, у воєнний час для громадян від 17 до 22,5 тис. грн, для посадових та юридичних осіб 34 до 59,5 тис. грн.

Бужанський розповів, що адміністративного арешту на три доби не буде, як і покарання у вигляді позбавлення волі.

«Проєкт рекомендовано прийняти за основу і в цілому, але це технічне рішення, будуть правки та друге читання. Окремою нормою виключили відповідальність громадян за ненадання ТЦК тих даних, які ТЦК автоматично отримує з реєстрів. Інакше кажучи, повідомляти потрібно свою реальну адресу, номер телефону та електронну адресу», – додав нардеп.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію.

До слова, у судових справах про ухилення від військової служби українці отримали 1 274 вироків, відповідно до даних пошуковика по судовому реєстру «Бабуся». Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років. 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.

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Теги: ТЦК Верховна Рада законопроєкт Максим Бужанський військові штраф депутат

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