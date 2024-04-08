Розстріл українських полонених. Лубінець назвав позицію ООН «беззубою»

Лубінець заявив, що міжнародні організації не знають, як реагувати на таке порушення норм Женевської конвенції

Омбудсмен наголосив, що страти українських військових продовжуються через позицію ООН та Червоного Хреста

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що страти українських військових продовжуються через «беззубу позицію» ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Омбудсмен переконаний, що ООН та МКЧХ не знають, як реагувати на таке порушення норм Женевської конвенції. Він зазначив, що Моніторингова місія Організації об'єднаних націй лише нещодавно почала фіксувати такі випадки у своїх звітах, досі цього не робили.

За слова Лубінця, Україна розраховує, що міжнародні організації не просто засудять росіян, а здійснять конкретні юридичні кроки – відкриють провадження зі сторони МКС або створять трибунал.

«Таких юридичних методів насправді дуже багато. Проблема в тому, що ми їх не бачимо», – наголосив він.

Уповноважений з прав людини додав, що випадок у Кринках не поодинокий, але страти захисників продовжуються через «беззубу позицію» відповідних структур.

Нагадаємо, росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня. На кадрах видно, як представник ЗС РФ кілька разів стріляє у беззбройних нерухомих військових, імовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулася поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

Україна звернулася з офіційними листами до ООН та МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста), аби організації задокументували цей факт. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.