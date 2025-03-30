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ISW: Російські війська готуються розпочати нову наступальну операцію

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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ISW: Російські війська готуються розпочати нову наступальну операцію
Кремль спробує використати будь-які успіхи на фронті як аргумент у майбутніх переговорах
фото: Reuters

Російським військам поки не вдалося досягти значних тактичних успіхів

На кількох ділянках фронту російські військові посилили наступальні дії, намагаючись вплинути на поточне припинення вогню та мирні переговори. Очікується, що ці атаки не дадуть ворогу суттєвих результатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики ISW,  двоє дипломатів із країн Великої семи (G7) заявили AP , що вони згодні з нещодавніми попередженнями президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готується до посилених наземних операцій у Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

Наразі Росія активізувала бойові дії на Лиманському, Покровському та Оріхівському напрямках, а також веде наступальні операції на півночі Сумщини, намагаючись витіснити ЗСУ з позицій у Курській області.

Попри це, російським військам поки не вдалося досягти значних тактичних успіхів, зазначають аналітики. Водночас українські Сили оборони продовжують контратаки на Покровському та Торецькому напрямках.

Російські війська просунулися приблизно на три кілометри від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей на двох ділянках Покровського напрямку. У Москві, ймовірно, використають цей наступ, щоб поширювати паніку та страх в інформаційному просторі, зазначає ISW.

За словами аналітиків, російське командування навряд чи перекидатиме війська з Курської області, якщо планує скоординований наступ для захоплення або наближення до Сум. Крім того, Росія, ймовірно, не має достатньо резервів для масштабних атак на Суми, Харків і Запоріжжя без передислокації частини військ з інших ділянок фронту.

В Інституті вважають, що навіть після передислокації військ російська армія навряд чи зможе організувати масштабний наступ одразу на три великі українські міста. Причиною цього називають значні втрати у бронетехніці та особовому складі за три роки повномасштабної війни.

В ISW наголошують, що із зими 2022 року Росія не демонструвала здатності проводити складні операції з одночасним просуванням на кількох напрямках. Також зазначається, що Кремль поки не зміг набрати достатньо новобранців через приховану мобілізацію, аби суттєво збільшити свої війська або створити значні резерви.

В ISW підкреслили, що Кремль спробує використати будь-які успіхи на фронті як аргумент у майбутніх переговорах. Росія може висувати нові територіальні вимоги, зокрема щодо регіонів, які наразі не окуповані та не є офіційно заявленими цілями Москви.

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Теги: війна ISW фронт

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