Сербія відкликала підтримку резолюції ООН щодо засудження агресії РФ

МЗС Сербії: Наш обов'язок – стежити за поточною ситуацією, адаптувати сербську позицію до геополітичних змін, що виникають

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич повідомив, що представництво країни при ООН відкликало голос на підтримку резолюції Генеральної асамблеї із засудженням російської агресії проти України. Про це він заявив в інтервʼю nin.rs, інформує «Главком».

За словами міністра закордонних справ Сербії, представництво країни змінило свій голос на «утримався», і це питання вважається закритим.

«Наш обов'язок – стежити за поточною ситуацією, адаптувати сербську позицію до геополітичних змін, що виникають. Тому я вважаю, що ми повинні були утриматися, і я не буду перекладати відповідальність за це на професію чи на сектори, політична відповідальність не на президенті, це в першу чергу на мені. Якщо комусь і потрібно вибачитися, то це мені», – сказав Джурич.

Раніше «Главком» писав, що Генеральна Асамблея ООН проголосувала за американський проєкт резолюції щодо третьої річниці російської війни з поправками, проти яких виступали США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Також 24 лютого Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався.

Згодом стало відомо, що Сербія помилково проголосувала за резолюцію щодо України на Генеральній асамблеї ООН, підтримавши варіант, який запропонувала Україна та низка європейських країн. Як виявилося, це сталося через втому президента Александара Вучича.