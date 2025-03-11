Голова Єврокомісії прокоментувала підсумки перемовин між Україною та США

Урсула фон дер Ляйєн: Тепер справа за Росією

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС готовий повною мірою брати участь в майбутніх мирних переговорах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Ляйєн в Х.

«Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джидди щодо переговорів між США та Україною, зокрема пропозицію про угоду щодо припинення вогню, а також відновлення обміну розвідданими та надання безпекової допомоги з боку США. Це позитивний крок, який може стати частиною всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України», – йдеться у заяві.

Урсула фон дер Ляйєн додала, що «тепер справа за Росією».

«ЄС готовий повною мірою брати участь разом із партнерами у майбутніх мирних переговорах», – наголосила глава Європейської комісії.

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Офісу президента.

Зокрема, США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.