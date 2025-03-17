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Франція може передати Україні додаткові винищувачі Mirage 2000

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Франція може передати Україні додаткові винищувачі Mirage 2000
Перехоплення російської ракети українським Mirage 2000 набуло широкого розголосу
фото: Мілітарний

Франція також працює над прискоренням постачання ракет і безпілотників, які Україна визначила як пріоритетні

Україна може отримати більше французьких винищувачів Mirage 2000. Про таку можливість натякнув президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю Le Parisien, інформує «Главком».

За даними видання, нещодавнє перехоплення російської ракети українським Mirage 2000 набуло широкого розголосу. На цьому тлі Макрон заявив, що не виключає надання додаткових літаків, зокрема від третіх країн, які мають такі винищувачі на озброєнні.

Водночас La Dépêche із посиланням на слова Макрона повідомляє, що Франція також працює над прискоренням постачання ракет і безпілотників, які Україна визначила як пріоритетні.

Раніше ми писали, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна як суверенна держава має право запрошувати союзні країни для розміщення миротворчого контингенту, і це не є питанням, яке має вирішувати Росія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю Le Parisien.

Макрон підкреслив, що європейські держави не потребують дозволу Кремля для ухвалення такого рішення.

За словами Макрона, війська інших країн можуть бути розміщені у стратегічно важливих містах, таких як Київ, Львів та Одеса. Він також пояснив, що франко-британський план передбачає не створення великого військового контингенту, а розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для проведення навчальних програм і демонстрації довгострокової підтримки України.

Нагадаємо, Європа допомагає Україні отримати гарантії безпеки та найкращі умови для переговорів. Французький президент Еммануель Макрон виокремив чотири основні гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ladepeche.

«Ми намагалися організувати, у франко-британському форматі та разом із нашими німецькими друзями, підтримку України, щоб поставити її в умови ведення переговорів у найкращих умовах, а також надати гарантії безпеки, які є ключовим елементом міцного та тривалого миру», – наголосив президент Франції.

Теги: Франція Україна Еммануель Макрон президент перехоплення винищувач війна

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