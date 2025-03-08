Розвідник розповів, як українські бійці воюють у лісі з «Гри престолів»

«Тут дерева горять, як сірники» – Шумахер

У Серебрянському лісі, що простягнувся від Білогорівки до Кремінної на Луганщині, нині тривають бої. Українським військовим тут доодиться діяти у надскладних умовах. Військовий розвідник із позивним Шумахер у коментарі «Главкому» розповів, яка зараз ситуація на цій ділянці фронту, та показав фото з передової.

«Від лісу тут залишилась лише назва», – констатує Шумахер. – Постійні обстріли, авіаудари та лісові пожежі перетворили його на випалену пустку».

Шумахер фото: glavcom.ua

«Ліс, навіть після того, як він вигорів, створює величезні труднощі. Обмежена видимість, піски, які все засипають після кожного обстрілу. Це місце, де потрібно бути готовим до будь-якої несподіванки. Кожен крок – це ризик», – додає військовий.

Шумахер – досвідчений боєць, який пройшов спеціальну підготовку та опанував навички, необхідні для роботи в тилу ворога: непомітність, орієнтування на місцевості, збір розвідувальної інформації та вміння працювати зі спеціальним обладнанням. Він розповідає про надскладні умови, в яких доводиться діяти.

Рельєф у лісі постійно змінюється фото: glavcom.ua

«Ліс давав можливість сховатися, але тепер його немає. Відсутність укриття суттєво ускладнює роботу. Ворог постійно застосовує артилерію та дрони, і ти розумієш, що помилка може коштувати дуже дорого. Важко описати цей Серебрянський ліс, але гадаю, всі дивились серіал «Гра Престолів» і бачили, як виглядають ті ліси. Так ось, саме цей ліс взимку так і виглядає. Ландшафт змінюється щодня, і з різних ракурсів – не на краще. Вдень це одне місце, а вночі це вже інше, схоже на місце жахів. Ця місцевість, вона мертва, дерева дуже сухі, і вони загоряються, як сірник. А лісові пожежі там дуже часто. І дим дуже ускладнює роботу в тому напрямку. Ми, звісно, гасимо ліс піском, а якщо все критично, то втікаємо у сусідні позиції», – згадує Шумахер.

Розвідник підкреслює важливість холоднокровності та взаємодії в команді, особливо в таких екстремальних умовах.

Після обстрілу позиції віськових може засипати піском фото: glavcom.ua

«Зв'язок із побратимами в таких умовах відбувається на інтуїтивному рівні. Підрозділ розвідників – це спрацьований колектив, як одна сім'я. Ми розуміємо один одного без слів», – розповідає Шумахер.

Він згадує про втрачених товаришів та про те, як чорний гумор допомагає вижити в цьому пеклі. Шумахер зізнається, що найбільше боїться не загинути, а втратити побратимів.

Серебрянський ліс, відомий також як Кремінський або «ліс чудес», розташований поблизу міста Кремінна на Луганщині. Це місце стало однією з найгарячіших точок на фронті після осені 2022 року, коли російські війська почали активні штурми в спробі прорвати українську оборону та вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. Формально частина лісу належить до ботанічного заказника місцевого значення «Серебрянський», який є складовою державного підприємства «Кремінське лісомисливське господарство». До війни ця територія була переважно вкритою сосновими лісами, слугувала природним укриттям для дикої природи та була популярним місцем відпочинку. Однак бойові дії докорінно змінили вигляд лісу – зараз це випалена пустка, що лише умовно зберігає свою назву.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Водночас, за словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився, джерело називає цей процес «вибірковим».

Американська технологічна компанія Maxar, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, 7 березня про призупинення доступу до своїх знімків для України. Компанія припинила доступ до знімків у відповідь на розпорядження Білого дому. Агенство повідомляє, що компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими з Києвом.