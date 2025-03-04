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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Наступні кілька тижнів буде важко

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фото з відкритих джерел

Для України знову настав час випробувань

Товариство, наступні кілька тижнів буде потужна інформаційна атака на Україну з боку США.

Ми дізнаємося, що Україна є штучно створена країна, її не має існувати. Україну створили разом австрійський генштаб та USAID. Україна населена в основному росіянами, які хочуть додому у Росію. Україна є диктатурою, де ніколи не було виборів, а правлять нею нацисти. В Україні незаконно виробляється зброя масового знищення. (І в усьому цьому винен Байден.)

Наступні кілька тижнів буде дуже важко. Виглядатиме, що нас всі зрадили, бо Америка відкрито перейшла на бік ворога, а Європа не прокидається.

Це частина мирного плану Трампа. Йому треба негайно завершити війну, а Путін не готовий до переговорів – він готовий лише прийняти українську капітуляцію у вигляді демілітаризації, «денацифікації» та повернення російських агентів у публічне поле заради розгортання чогось середнього між ічкерійським та грузинським сценаріями.

Важелів впливу у США на Росію нема (хоча це не так, але використання впливу виглядає скоріше як ескалація, а не як швидке завершення війни). Окрім того, не можна допустити колапсу російського режиму, адже Росію треба зберегти й використати проти Китаю.

У таких умовах весь тиск піде на того, хто виглядає більш придатним для тиску, тобто на нас із вами. Україна заважає планам нової американської адміністрації у двох аспектах. По-перше, ми не даємо зробити Європу беззахисною. По-друге, ми не даємо укріпити Росію, щоб розвернути її проти Китаю. Україна – це прикра перешкода, яка має бути покарана.

Все, що ми можемо зробити, – довести, що ми не більш, а менш придатні до тиску. Що ми не можемо поступитися тиску, бо це означає поступитися життям наших друзів, родичів, може, нашим власним. Я бачу, що чимало з вас не вірить у можливість Бучі й Маріуполя по всій країні, а вірить у чемність і порядність російських окупаційних військ. Я не знаю, що треба, щоб ці люди повірили. Сто років тому таке вже було.

(І не думайте, будь ласка, що українська поступливість призведе до збільшення військової допомоги. Адже військова допомога дозволяє продовжувати війну, а Трампу треба її негайно завершувати. Будь-які подяки та вибачення тут не допоможуть).

Всі, хто може говорити, писати, впливати на американців та європейців, – і так знають, що робити, і вже роблять. Всім решті треба просто триматися. Якщо ви не можете бути частиною рішення – будь ласка, хоча б не будьте частиною проблеми. Не поширюйте чужу пропаганду й чужі наративи.

Ця інформаційна атака не буде вічною. Час рухається швидко. Вистоїмо – далі буде. У світі є чимало сил, яким невигідна наша поразка. Передусім нам самим.

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Джерело
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Теги: зброя війна путін Європа Україна військова допомога

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