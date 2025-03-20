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ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином

Іванна Гончар
glavcom.ua
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ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
Українські сили оборони часто застосовують синю або жовту стрічку для ідентифікації своїх підрозділів
фото з відкритих джерел

Росіяни використовували синю стрічку, щоб «не дати українським військовим зрозуміти, що відбувається»

Командувач спецназу «Ахмат» генерал-майор Апті Алаудінов заявив, що російські військові видавали себе за українських бійців, щоб обманути Сили оборони України. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Повідомляється, що російські війська під час просування по підземному трубопроводу на Курщині навмисне вдягнули синю ізоляційну стрічку, яку використовують українські військові.

Росіяни використовували синю стрічку, щоб «не дати українським військовим зрозуміти, що відбувається», і щоб українські сили «думали, що їхні власні підрозділи наступають».

Зазначається, що армія РФ намагалась створити паніку в українських рядах. Також відомо, що росіяни повинні були мати синю стрічку протягом перших 24 годин операції, а потім замінити її на червону, яку російські сили використовують для розпізнавальних знаків.

«Женевська конвенція визначає віроломство як «дії, що викликають довіру супротивника, щоб змусити його повірити, що він має право або зобов’язаний надати захист згідно з нормами міжнародного права, які застосовуються під час збройного конфлікту, з наміром зрадити цю довіру»», – зазначили аналітики. 

Нагадаємо, що українські десантники знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині. Відомо, що наші військові заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, українські десантники знали про плани ворога, а тому зіграли на випередження.

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Теги: армія військові росіяни війна злочин Курщина

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