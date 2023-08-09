ISW: Сили оборони висадилися на лівому березі Херсонщини
Захисники прорвали оборону вглиб до 800 метрів
Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі неясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Низка російських військових блогерів повідомила, що українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив приблизно шість-сім осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. Наші захисники прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.
Російський військкор зазначив, що недавно російське командування передислокувало «підготовлене угруповання» російських десантників (ВДВ) з району Козачих Лагерів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, що призвело до послаблення російської оборони в цьому районі.
Водночас, за оцінками аналітиків, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці Збройних сил України.
При цьому більшість відомих російських військових блогерів стверджувала, що нашим захисникам вдалося використати «тактичний сюрприз» і висадитися на східному березі перед тим, як росіяни відкрили по них вогонь. Таким чином, на думку фахівців, Сальдо, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити здобутки ЗСУ в цьому регіоні.
До того ж на картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козачіх Лагерів є спалахи пожеж, що свідчить про щільний артилерійський вогонь.
Експерти звернули увагу, що наприкінці вчорашнього дня російські військкори почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. ISW оцінює це як обмежений рейд, а не повноцінний прорив лінії оборони.
Нагадаємо, Збройні сили продовжують вибивати окупантів з тимчасово окупованих територій України. Розвідка розповіла про успіхи спецпризначенців на лівобережжі Херсонщини.
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