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ISW: Сили оборони висадилися на лівому березі Херсонщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW: Сили оборони висадилися на лівому березі Херсонщини
Українські військові висадилися на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері
фото: «Радіо Свобода»

Захисники прорвали оборону вглиб до 800 метрів

Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі неясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Низка російських військових блогерів повідомила, що українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив приблизно шість-сім осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. Наші захисники прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.

Російський військкор зазначив, що недавно російське командування передислокувало «підготовлене угруповання» російських десантників (ВДВ) з району Козачих Лагерів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, що призвело до послаблення російської оборони в цьому районі.

Водночас, за оцінками аналітиків, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці Збройних сил України.

При цьому більшість відомих російських військових блогерів стверджувала, що нашим захисникам вдалося використати «тактичний сюрприз» і висадитися на східному березі перед тим, як росіяни відкрили по них вогонь. Таким чином, на думку фахівців, Сальдо, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити здобутки ЗСУ в цьому регіоні.

До того ж на картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козачіх Лагерів є спалахи пожеж, що свідчить про щільний артилерійський вогонь.

ISW: Сили оборони висадилися на лівому березі Херсонщини фото 1
мапа: ISW

Експерти звернули увагу, що наприкінці вчорашнього дня російські військкори почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. ISW оцінює це як обмежений рейд, а не повноцінний прорив лінії оборони.

Нагадаємо, Збройні сили продовжують вибивати окупантів з тимчасово окупованих територій України. Розвідка розповіла про успіхи спецпризначенців на лівобережжі Херсонщини.

Теги: ЗСУ Херсонщина фронт

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