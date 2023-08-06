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Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше
Кирило Буданов
фото: gur.gov.ua

Керівник розвідки розповів про перебіг контрнаступу

Контрнаступальні дії Збройних сил України тривають. На Бахмутському напрямку наші захисники просуваються трохи швидше, ніж на півдні країни. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю болгарському телеканалу bTV, передає пресслужба ГУР.

Головний розвідник України закливав світ не бути заручником дій країни-терористки Росії. За його словами, ворожі атаки на портову інфраструктуру й зерносховища України – це ще одне свідчення російського злочину проти людяності.

«Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України – в основному це країни Азії та Африки. Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це Росії чи ні», – наголосив Буданов.

Україна вживає заходів, щою відновити обсяги експорту, зазначив він.

Щодо контрнаступу України, Буданов запевнив, що він триває.

«На Бахмутському напрямку трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже», – сказав він.

Також очільник української розвідки подякував Болгарії за військову підтримку у війні проти Росії.

«Болгарія передала нам значну кількість зброї, але головне – збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів. Потреби дуже високі, тому для нас це життєво важливо. Україна завжди пам’ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надає Болгарія», – заявив Буданов.

Нагадаємо, триває 529-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на фронті.

Як повідомлялося, що тактика Збройних сил України кардинально відрізняється від тактики «вагнерівців» на Бахмутському напрямку. Українська армія береже свій особовий склад і не вдається до лобових атак.

До слова, українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. На даний момент ЗСУ вийшли на проміжну лінію.

Раніше The Economist пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не буде швидким.

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Теги: контрнаступ Кирило Буданов ЗСУ

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