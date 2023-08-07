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Розвідка розповіла про успіхи на лівобережжі Херсонщини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Розвідка розповіла про успіхи на лівобережжі Херсонщини
Спецпризначенці української розвідки проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини
фото: ГУР

Спецпризначенці знищили один з підрозділів російських «ракетних військ спеціального призначення»

Збройні сили продовжують вибивати окупантів з тимчасово окупованих територій України. Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області. Про це повідомила пресслужба ГУР.

Спецпризначенці знищили підрозділ окупантів на лівобережжі Херсонщини.

Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини
Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини
фото: ГУР

«Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону «Шаман», просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських «ракетних військ спеціального призначення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сили оборони розповіли про проблеми росіян на Херсонщині. Російські загарбники не мають звідки підтягнути ресурси на лівобережжя Херсонської області.

«Бавовна» квітне – снаряди «тануть» десь у тилу. Росіяни відчувають суттєвий «снарядний голод» на лівобережжі. Вже немає місця звідки ворогу підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами – це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси», – розповіла спікерка Гуменюк.

Нагадаємо, що триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. 

Теги: ГУР розвідка Херсонщина

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