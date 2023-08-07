Розвідка розповіла про успіхи на лівобережжі Херсонщини

Спецпризначенці знищили один з підрозділів російських «ракетних військ спеціального призначення»

Збройні сили продовжують вибивати окупантів з тимчасово окупованих територій України. Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області. Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Спецпризначенці знищили підрозділ окупантів на лівобережжі Херсонщини.

Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини фото: ГУР

«Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону «Шаман», просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських «ракетних військ спеціального призначення», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що сили оборони розповіли про проблеми росіян на Херсонщині. Російські загарбники не мають звідки підтягнути ресурси на лівобережжя Херсонської області.

«Бавовна» квітне – снаряди «тануть» десь у тилу. Росіяни відчувають суттєвий «снарядний голод» на лівобережжі. Вже немає місця звідки ворогу підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами – це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси», – розповіла спікерка Гуменюк.

Нагадаємо, що триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.