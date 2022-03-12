Волновахи більше не існує – її повністю зруйнували окупанти

Більшу частину населення евакуювали

Міста Волновахи на Донеччині фактично вже не існує через війну Росії проти України. Більшу частину населення евакуювали, а інфраструктуру повністю зруйнували окупанти. Про це заявив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, Волноваський район до повномасштабного вторгнення РФ налічував понад 100 тисяч населення.

«Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів», – сказав він.

Нагадаємо, 5 березня із Волновахи почалася евакуація. Російські окупанти порушили домовленості навіть за посередництва Червоного хреста і відкрили вогонь по Волновасі. Тим не менш з міста вдалося вивезти близько 400 людей,

Як раніше повідомлялося, у Маріуполі 5 березня починається евакуація мирного населення. Сьогодні з 9:00 до 16:00 мав бути встановлений режим тиші. З 11:00 мала початися евакуація мирного населення. Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом Маріуполь-Нікольське-Розівка-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.

Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

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