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Ядерні погрози Кремля: Залужний повідомив, як це впливає на плани ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерні погрози Кремля: Залужний повідомив, як це впливає на плани ЗСУ
Залужний прокоментував ядерні погрози Росії
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний: «Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу» 

Жодні ядерні погрози Росії не зупинять українських захисників на шляху де окупації українських територій. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

Видання зазначає, що найгірший сценарій, який може розглядати головнокомандувач ЗСУ – це загроза ядерного удару Росії. Також, за даними розвідки, росіяни можуть готувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС.

Проте Валерій Залужний різко відповів на погрози РФ та російського диктатора Володимира Путіна. «Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: «Бійтеся ядерного удару». Ну що, нам здаватися?» – сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить сіяти ядерними погрозами, то світ знайде над ним управу, зокрема позбавить  життєдіяльності.

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Теги: теракт путін президент Валерій Залужний диктатор росіяни погрози ядерна зброя

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