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Скільки росіян вимагають нанести ядерний удар по Україні: шокуючі результати опитування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки росіян вимагають нанести ядерний удар по Україні: шокуючі результати опитування
Найменша частка тих, хто підтримує ядерну війну, виявилася серед тих росіян, які ігнорують російське телебачення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На ядерному ударі по Україні частіше наполягають чоловіки

Майже 16% російських громадян підтримали використання ядерної зброї у війні проти України. Про це йдеться в опитуванні, проведеному спільно Russian Field та RTVI, передають російські ЗМІ.

Однозначно «неприпустимим» використання «ядерної кнопки» назвали 73,9% учасників дослідження, яке проводилося 16-19 червня. При цьому 5,2% заявили, що ядерний аргумент може бути використаний «при загрозі поразки у «військовій операції». А вдвічі більше – 10,5% – повідомили, що ядерну зброю можна використовувати «у будь-якому випадку».

Ядерний удар найчастіше називають прийнятним чоловіки (20%) і люди у віці 30-44 років (18%), а максимальною частка прихильників ядерної війни виявилася серед кандидатів та докторів наук: «допустимим» використання ЯО назвали 27% респондентів із вченим ступенем. Найменша частка тих, хто підтримує ядерну війну, виявилася серед тих, хто ігнорує російське телебачення – 11% з числа респондентів, які отримують інформацію в основному в «інтернет-ЗМІ».

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Глава держави наголосив, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Також Зеленський заявив, що світ знайде спосіб, як приструнити Путіна.

До слова, міжнародна напруженість зростає через те, що Росія, Китай, КНДР, Індія, Британія, Ізраїль, США та Франція продовжують модернізацію своїх ядерних розробок. Уже до кінця цього десятиліття Китай може мати ядерний арсенал, співставний з американським і російським. 

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Теги: росіяни ядерна зброя росія

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