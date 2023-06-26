Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч

Зеленський і Байден скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Зеленський провів важливу розмову з Трюдо. Зокрема Зеленський поінформував Дуду стосовно загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС. Уночі 26 червня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Розмова Зеленського з Байденом

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Серед іншого, вони обговорили ситуацію в Росії.

«Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів. Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження», - заявив президент.

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«Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру», - заявив Зеленський.

Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили бунт керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина в РФ та український контрнаступ. Про це повідомляє Резніков у Twitter.

«Я мав телефонну розмову з моїм другом і колегою Ллойдом Остіном III. Ми говорили про останні події в Росії», - сказав міністр.

Він зауважив, що вони з Остіном згодні з тим, що російська влада слабка і що наразі виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля.

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Глава Міноборони також повідомив, що під час перемовин було обговорено питання українського контрнаступу.

Вибухи в Одесі

Уночі 26 червня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Повітряні Сили ЗСУ попередили, що для Одеської області є загроза застосування ворогом ударних БПЛА з південного напрямку.

«Нічого не знімаємо і не заважаємо бойовій роботі наших підрозділів Збройних сил України, зокрема ППО» - заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

В Оперативному Командуванні «Південь» зазначили, що в Одеській області працює протиповітряна оборона. Людей закликали перебувати в укриттях під час тривоги або користуватись правилом «двох стін».

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Китай прокоментував спробу військового перевороту Пригожина

Речник Міністерства закордонних справ Китаю прокоментував протистояння ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина та міноборони РФ. Про це повідомляє МЗС Китаю.

«Це внутрішня справа Росії. Як дружній сусід Росії та всебічний стратегічний партнер для координації нової ери, Китай підтримує Росію в підтримці національної стабільності та досягненні розвитку та процвітання», – заявив речник МЗС.

Очільник України провів важливу розмову з прем’єром Канади

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єром Канади Джастіном Трюдо обговорив спробу заколоту «вагнерівців» у Росії та загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС.

«Провів першу із серії важливих телефонних розмов – із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую за нещодавній візит до Києва, а Канаді й усім канадійцям – за постійну підтримку України», – написав очільник України.

Зеленський розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій.

«Звернув увагу прем’єр-міністра на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС. Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО», – розповів глава держави.

Зеленський обговорив із президентом Польщі загрозливу ситуацію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою, зокрема розповів про загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС.

«Остання на сьогодні з розмов із нашими партнерами – із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Обговорили останні події в Росії та те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій і на безпекову ситуацію в регіоні», - зазначив Зеленський.

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Президент додав, що розповів польському колезі про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС.