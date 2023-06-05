Росія травить своїх громадян сурогатним сидром

35 людей отруїлися російським сурогатним сидром «Містер Сидр»

В Уляновській області РФ 35 людей отруїлися російським сурогатним сидром «Містер Сидр». За попередньою інформацією 16 осіб померло. Про це повідомляють росЗМІ.

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Майже 40 людей отруїлися російським сурогатним сидром фото: росЗМІ

Одна з жительок російськього Димитровграда, розповіла, що сама мало не стала жертвою сурогатного сидру.

«Наступного дня мені було дуже погано. Не могла нічого з'їсти, тиск скакав. А ввечері вже мене прополоскало. Я пила його вдруге у житті. Жодних підозр ні смак сидру, ні його вигляд не викликали», – каже жінка.

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Майже 40 людей отруїлися російським сурогатним сидром фото: росЗМІ

Крім того, жителька Димитровграда додала, що у мережі магазинів, де продають отруйний сидр, часто розливали несвіже пиво та регулярно продавали алкоголь підліткам.

Майже 40 людей отруїлися російським сурогатним сидром фото: росЗМІ

Також два випадки отруєння сидром зафіксовано в Удмуртії. Наразі юнак та жінка перебувають у критичному стані.

За словами місцевої влади, родичам загиблих та постраждалих нададуть матеріальну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня у Ростовській, Білгородській і Воронезькій областях РФ у радіоефірі прозвучало термінове звернення російського диктатора Володимира Путіна, в якому він, нібито, закликав росіян евакуюватися вглиб країни через вторгнення української армії і оголосив про загальну мобілізацію. Місцева влада та Кремль згодом заявили, що це рейкове звернення

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До слова, з 1 вересня банки Грузії зможуть негайно видавати росіянам з їх рахунків не більше 20% іноземної валюти, що зберігається на них. Це випливає із розпорядження регулятора. До цього часу можна видавати громадянам країни-агресора 60% валюти.