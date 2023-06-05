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Росія травить своїх громадян сурогатним сидром

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія травить своїх громадян сурогатним сидром
За попередньою інформацією 16 осіб померло через сидр
фото: росЗМІ

35 людей отруїлися російським сурогатним сидром «Містер Сидр»

В Уляновській області РФ 35 людей отруїлися російським сурогатним сидром «Містер Сидр». За попередньою інформацією 16 осіб померло. Про це повідомляють росЗМІ.

Майже 40 людей отруїлися російським сурогатним сидром
Майже 40 людей отруїлися російським сурогатним сидром
фото: росЗМІ

Одна з жительок російськього Димитровграда, розповіла, що сама мало не стала жертвою сурогатного сидру.

«Наступного дня мені було дуже погано. Не могла нічого з'їсти, тиск скакав. А ввечері вже мене прополоскало. Я пила його вдруге у житті. Жодних підозр ні смак сидру, ні його вигляд не викликали», – каже жінка.

Майже 40 людей отруїлися російським сурогатним сидром
Майже 40 людей отруїлися російським сурогатним сидром
фото: росЗМІ

Крім того, жителька Димитровграда додала, що у мережі магазинів, де продають отруйний сидр, часто розливали несвіже пиво та регулярно продавали алкоголь підліткам.

Майже 40 людей отруїлися російським сурогатним сидром
Майже 40 людей отруїлися російським сурогатним сидром
фото: росЗМІ

Також два випадки отруєння сидром зафіксовано в Удмуртії. Наразі юнак та жінка перебувають у критичному стані.

За словами місцевої влади, родичам загиблих та постраждалих нададуть матеріальну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня у Ростовській, Білгородській і Воронезькій областях РФ у радіоефірі прозвучало термінове звернення російського диктатора Володимира Путіна, в якому він, нібито,  закликав росіян евакуюватися вглиб країни через вторгнення української армії і оголосив про загальну мобілізацію. Місцева влада та Кремль згодом заявили, що це рейкове звернення

До слова, з 1 вересня банки Грузії зможуть негайно видавати росіянам з їх рахунків не більше 20% іноземної валюти, що зберігається на них. Це випливає із розпорядження регулятора. До цього  часу можна видавати громадянам країни-агресора  60% валюти.

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Теги: смерть отруєння росія алкоголь росіяни

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