Контрнаступ ЗСУ: генерал Міллі вказав, яка зброя матиме вирішальне значення

Танки важливі для ЗСУ як для оборони, так і для наступу

Марк Міллі: «Модернізовані сучасні танки стануть фундаментальним компонентом для успіху України»

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив на важливості танків для українського контрнаступу. Саме вони мають забезпечити вирішальну вогневу міць, передає CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міллі зазначив, що танки важливі для ЗСУ як для оборони, так і для наступу.

«Модернізовані сучасні танки, відповідне навчання на них, уміння їх використовувати стануть фундаментальним компонентом для успіху України», – сказав генерал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міллі сказав, що Українські захисники використовуватимуть танки у супроводі з артилерією, піхотою й іншими наземними силами, коли почнеться контрнаступ.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні, 31 травня, поговорив телефоном із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Співрозмовники приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів Україні. Серед пріоритетних потреб наших військових – далекобійні снаряди.