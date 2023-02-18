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Ракетний удар по Хмельницькому: перші деталі наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Хмельницькому: перші деталі наслідків
У будинках пошкоджено близько пів тисячі вікон і балконів
фото із соцмережі

У Хмельницькому є пошкодження трьох навчальних закладів та близько десяти багатоповерхівок

У Хмельницькому внаслідок ранкового ракетного удару є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин під час телемарафону.

«У нас є пошкодження трьох навчальних закладів та близько десяти багатоповерхових житлових будинків. Десь пів тисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніки, зокрема один приватний транспортний засіб», – розповів Симчишин.

Крім того зазнали поранень двоє цивільних, але їхньому життю нічого не загрожує.

На місці ударів працюють всі екстрені служби, усуваються наслідки атаки.

Хмельничани публікують світлини з місця прильоту ворожої ракети
Хмельничани публікують світлини з місця прильоту ворожої ракети
фото із соцмереж

Нагадаємо, 18 лютого о 8:30 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Близько 9 години у Хмельницькому прогриміли два вибухи.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

За даними Офісу президента України, у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього.

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Теги: ракета Хмельницький обстріл війна окупанти росія

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