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Як готуються до зими звільнені території півдня України – заява Верещук

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як готуються до зими звільнені території півдня України – заява Верещук
У звільнених областях влада створить пункти обігріву
фото: скріншот з відео

У Миколаївську область вже прибули вагони з дровами, і місцеві жителі зможуть їх отримати через день-другий

На звільнених територіях Херсонської та Миколаївської областей для підготовки до зими ведуться роботи із забезпечення мешканців паливом та створення пунктів обігріву, оскільки не можна швидко відновити знищену російськими окупантами інфраструктуру. Про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу в Миколаєві.

Чиновник зазначає, що наразі питання завезення до регіонів генераторів, деревини та інших матеріалів для використання як паливо та пальне, створення пунктів обігріву є пріоритетними.

Так, у Миколаївську область вже прибули вагони з дровами, і місцеві жителі зможуть їх отримати через день-другий, розповіла Верещук.

Також зараз йде пошук генераторів та палива до них, щоб забезпечити лікарні, соціальну інфраструктуру, ті ж пункти обігріву («Пункти Незламності»), які мають бути створені у всіх населених пунктах, щоб жителі могли туди прийти, якщо немає електрики, обігріву, зв'язку.

«У мене як у міністра є також інші пріоритети – це вразливі категорії населення, це наші маломобільні, люди з інвалідністю, літні, жінки з дітками. У нас є програма ЮНІСЕФ, яка допомагає забезпечити зимовим одягом та взуттям усіх дітей на прифронтових територіях, особливо малозабезпечених, щоби пережили нормально зиму», – сказала міністр.

Верещук додала, що міжнародні партнери повинні дуже швидко реагувати на запити керівництва обласних військових адміністрацій, які координують роботу між центральним урядом та місцевими громадами.

«Моє завдання – скоординувати цю роботу, оскільки ми не маємо часу на помилки», – наголосила чиновниця.

Раніше повідомлялось, що влада пропонує жителям двох областей евакуюватись.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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Теги: деокупація Херсонщина Миколаївщина Віталій Кім Ірина Верещук

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