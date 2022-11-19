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У Чорнобаївці та частині Херсона з'явився мобільний зв'язок

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Чорнобаївці та частині Херсона з'явився мобільний зв'язок
Vodafone запрацював на звільнених територіях
фото ілюстративне

У Чорнобаївці та Дніпровському районі Херсона знову працюють станції мобільного зв'язку

У Чорнобаївці (Херсонська область) та Дніпровському районі Херсона фахівці відновили мобільний оператор Vodafone. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, у Чорнобаївці та Дніпровському районі Херсона знову працюють базові станції.

«Тепер абоненти можуть користуватися послугами мобільного оператора – голосовим зв'язком та інтернетом», – додав Янушевич.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині рашисти обстріляли гуманітарну точку.

Нагадаємо, влада пропонує жителям двох областей евакуюватись.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Читайте також: Як українці боролися з окупаційною владою Херсона – розповідь партизана
Теги: Херсон Херсонщина мобільний зв’язок

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