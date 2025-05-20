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Один з екскерівників ЗАЕС пояснив, чому Трамп хоче контролювати станцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Один з екскерівників ЗАЕС пояснив, чому Трамп хоче контролювати станцію
Олег Дудар: Трамп бачить, що ЗАЕС може приносити великі кошти, і тому він на неї зазіхає
колаж: glavcom.ua (фото: АР)

Олег Дудар: «У мене є лише одна здогадка: американці не дуже довіряють керівництву «Енергоатому», яке себе скомпрометувало»

Інтерес президента США Дональда Трампа до ЗАЕС пов’язаний не лише з питаннями безпеки, а й з високою прибутковістю об’єкта. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар.

«Що стосується ЗАЕС, то варто знати, що ця станція вже відпрацювала понад 30 років, вона вже замортизувала всі витрати на будівництво та монтаж обладнання. Це означає, що станція до окупації працювала з чистим прибутком, тобто ЗАЕС – це високоприбуткове підприємство! За мінусом вартості палива, ремонтів тощо. Тобто Трамп бачить, що ЗАЕС може приносити великі кошти, і тому він на неї зазіхає. На мій погляд, мова йде про те, щоб Україна з Америкою якось ці прибутки розподілили між собою», – пояснив Дудар.

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС зауважив, що схоже, йдеться про те, що США повертає Україні ЗАЕС, Енергодар, після чого українські фахівці запускають станцію в роботу, а отримані прибутки розподіляються між обома сторонами.

«Чому йдеться про американське управління? У мене є лише одна здогадка: американці не дуже довіряють керівництву «Енергоатому», яке себе скомпрометувало. Вони бажають зробити якусь іншу відокремлену структуру, яка була б поза межами корупційних скандалів. Я вважаю, що це може спрацювати», – додав Дудар.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть бути разом зацікавленими в тому, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України, та розпочати її експлуатацію для реалізації спільних енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України. 

Також зазначалося, що США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, «Главком» із посиланням на джерела писав, що Запорізька атомна станція може стати одним із пунктом переговорів України і Росії щодо зупинки війни. Українська влада наполягатиме на відновленні контролю за атомною станцією, і, за даними джерела, ймовірність повернення станції доволі висока

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Теги: Дональд Трамп Запорізька АЕС

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