Іспанські АЕС втратили електропостачання

Усі енергоблоки було зупинено у штатному режимі

Охолодження реакторів триває стабільно, всі вимоги ядерної безпеки дотримані

Іспанія повідомила про втрату зовнішнього електропостачання на всіх своїх атомних електростанціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

Йдеться про Asco-1, Asco-2, Vandellos-2, Almaraz-1, Almaraz-2, Trillo І Cofrentes.

На цей час ситуація контрольована. Усі енергоблоки зупинені у штатному режимі. Дизель-генератори працюють справно, підтримуючи критичні системи безпеки.

Національний регулятор Іспанії (CSN) оперативно активував кризові протоколи, міжнародні організації поінформовані. Охолодження реакторів триває стабільно, всі вимоги ядерної безпеки дотримані.

Як зазначає пресслужба української компанії, у випадку Запорізької АЕС існує значно вища загроза, оскільки АЕС зараз має тільки дві лінії звʼязку з енергомережею, інші пошкоджені окупантами ще в період захоплення станції.

Відмови цих ліній з блекаутом АЕС траплялися вже вісім разів протягом окупації. Обслуговування не проводиться за встановленими регламентами, а кваліфікований український персонал замінений не атестованим персоналом низької компетенції.

У разі втрати зовнішнього електроживлення на ЗАЕС існує реальний ризик виходу з ладу систем безпеки.

«Ця ситуація ще раз підтверджує, що тривала окупація ЗАЕС російськими військами створює ризики ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи», – йдеться в заяві.

У Європі стався один з найбільших блекаутів в історії, що паралізував роботу інфраструктури в кількох країнах. Зокрема, йдеться про Португалію, Іспанію, Францію, Андорру та Бельгію.

Європейська комісія повідомила, що перебуває в контакті з національними органами влади Іспанії та Португалії, а також із Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) у зв'язку з масовими відключеннями електроенергії.

За даними португальського оператора електромережі REN, відключення електроенергії у Європі сталось унаслідок «рідкісного атмосферного явища».

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна готова допомогти відновити стабільну роботу енергомереж європейських партнерів. За словами чиновника, українські фахівці мають значний досвід у відновленні енергосистеми.

Енергетики вже частково відновили електропостачання в Іспанії. Напруга зʼявилася на підстанціях у кількох районах країни на півночі, північному заході, північному сході, заході та на півдні.