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США мають намір взяти під свій контроль зону навколо ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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США мають намір взяти під свій контроль зону навколо ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Команда Трампа розглядає ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною

США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції. Про це пише The Wall Street Journal, інформує «Главком».

Зазначається, що таким чином зона навколо ЗАЕС контролювалась б Сполученими Штатами Америки.

Також WSJ пише, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які РФ захопила після 2022 року й утримує досі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть бути разом зацікавленими в тому, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України, та розпочати її експлуатацію для реалізації спільних енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України. 

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко назвав катастрофічним прецедентом, якщо міжнародна спільнота допустить утримання Росією станції навіть без її повноцінного запуску. На його думку, «це поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії».

До цього, президент України Володимир Зеленський заперечив, що обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.

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Теги: Запорізька АЕС АЕС США окупація

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