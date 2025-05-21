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Автомати, міни, собаки… Експрацівник ЗАЕС розповів, як росіяни перетворили станцію на військову базу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Автомати, міни, собаки… Експрацівник ЗАЕС розповів, як росіяни перетворили станцію на військову базу
Дудар зазначив, що росіяни зробили з майданчика атомної станції військову базу і безкарно обстрілюють Марганець, Нікополь
фото: reuters

Олег Дудар: «Росіяни безкарно обстрілюють Марганець, Нікополь з території Запорізької АЕС»

Окупанти замінували майданчик Запорізької атомної електростанції, весь Енергодар та берегову лінію Каховського моря. Водночас сама АЕС перетворилася на російську військову базу, де вогневі позиції розташовані поруч з реактором. Про це колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар розповів в інтерв’ю «Главкому».

«У березні 2022 року на станцію зайшло близько 500 окупантів разом з важким озброєнням. Вони завезли багато техніки, яка стояла просто неба, але згодом її переховали в машинних залах енергоблоків та під естакадами, щоб вона не була помітна українським дронам. На вході до станції окупанти стояли з автоматами та собаками», – розповів Дудар.

За словами фахівця, росіяни також встановили на будівлях реакторних відділень та інших високих будівлях власні кулеметні гнізда. Він пояснив, що окупанти там розташували своїх військових разом зі зброєю.

«Окупанти повністю замінували периметр АЕС, частково замінували обладнання систем безпеки, бризкальні модулі на території станції. На нашу думку, вони замінували дуже важливі приміщення паропроводів другого контуру ядерного реактора. Чому ми так думаємо? Бо вони на жоден блок в ці приміщення не допускають наш експлуатаційний персонал, який би виконував ремонтні роботи або просто робив технічний нагляд. Російські окупанти не пускають туди й експертів МАГАТЕ», – зазначив Олег Дудар.

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС додав, що росіяни зробили з майданчика атомної станції військову базу і безкарно обстрілюють Марганець, Нікополь з території Запорізької АЕС, оскільки розуміють, що Україна ніколи не буде відповідати на ці обстріли.

«Замінований не лише майданчик ЗАЕС – весь Енергодар ззовні також оточений мінними полями. Навіть берегова лінія Каховського моря вся утикана мінами. Коли Україна поверне ці землі, потрібно буде все розмінувати – це буде дуже важка робота. Ця загроза на роки…», – наголосив Дудар. 

Нагадаємо, що Олег Дудар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що після окупації росіяни завезли на ЗАЕС свій персонал, проте це були люди, які їхали не працювати, а заробляти гроші. Дудар стверджує, що росіяни не розуміються на експлуатації українських атомних енергоблоків, навіть попри те, що у РФ є подібні, збудовані за тим самим проєктом ВВЕР-1000.

Також Олег Дудар вважає, що жоден інший енергетичний об’єкт у світі не пережив такого екстремального сценарію, як ЗАЕС під час російського вторгнення.

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Теги: Запорізька АЕС росіяни

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